Si continua a scavare tra le macerie e il fango a Casamicciola, alla ricerca dei 4 dispersi nel nubifragio di sabato scorso che ha investito il Comune sull'isola d'Ischia.

Al momento, sono 8 le vittime accertate. I vigili del fuoco precisano che nella giornata di ieri, 29 novembre, non è stato effettuato alcun ritrovamento dei corpi delle 4 persone, che risultano dunque non ancora individuate.

La Protezione Civile rende noto che gli sfollati sono 290, di cui circa 170 ospitati in strutture alberghiere presenti sull’isola mentre gli altri hanno provveduto ad autonoma sistemazione presso familiari e amici.

"Circa 230 volontari delle organizzazioni regionali di Protezione Civile continuano ad assicurare assistenza alla popolazione mentre le forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza), presenti con circa 180 donne e uomini, sono impegnate nella sorveglianza e protezione delle abitazioni - si legge nel comunicato -. Circa 90 unità di personale della Capitaneria di Porto, con 6 mezzi, operano in attività di ricognizione, anche per il rischio ambientale, lungo la costa. Resta sempre a supporto, al largo di Ischia, in caso di necessità, la nave San Giorgio, con a bordo il personale militare".

I vigili del fuoco hanno sul campo 200 uomini e 100 mezzi. Alle ricerche dei dispersi partecipano anche i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Tutti sono al lavoro "anche per la verifica, in via speditiva, dell’agibilità degli edifici. Per la conseguente perimetrazione della zona rossa, si terrà conto, oltre che dell’esito di questa attività dei vigili del fuoco, anche della valutazione, svolta da tecnici specializzati, del rischio idrogeologico che insiste sul territorio".

Infine, viene comunicato che è "in corso l’elaborazione di un piano speditivo di Protezione Civile specifico per alcune zone del Comune di Casamicciola particolarmente esposte a causa del rischio residuo esistente. Il piano conterrà, tra l’altro, le necessarie procedure da seguire in caso di nuove allerte e le misure di prevenzione da adottare a tutela delle persone presenti in quelle aree".