A cura della Redazione

Sciame sismico nella notte ai Campi Flegrei. Tre le scosse di magnitudo superiore a 2.0 registrate dalle strumentazioni dell'Osservatorio Vesuviano e dall'INGV nell'arco di poco più di un minuto.

La prima, la più forte, alle 3.34 (magnitudo 2.6), poi alle 3.35, a distanza di pochi secondi, altre due (rispettivamente di magnituo 2.3 e 2.0). Ed ancora, una di magnitudo 1.8 alle 3.36. Gli smottamenti sono stati molto superficiali, a profondità variabili da 1 a 3 km.

In tuti i casi, l'epicentro è stato localizzato in zona Agnano-Pisciarelli, a 5-6 km a est di Pozzuoli, non distante dal cratere degli Astroni e dalla Solfatara.

Attivate subito, dal Comune puteolano, le verifiche da parte di Polizia Locale e Protezione Civile. Non si registrano danni a persone o cose