A cura della Redazione

Un arresto a Boscoreale per rapina e furto aggravato. In manette, ad opera dei carabinieri della locale Stazione, un uomo di cui non sono state rese note età e generalità.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono iniziate nel settembre scorso e proseguite per circa due mesi, e sono scaturite dalla denuncia della vittima alla quale l'indagato avrebbe sottratto l'auto, per poi aggredirla al fine di guadagnarsi la fuga, aiutato da un complice non ancora identificato.

Lo stesso arrestato avrebbe rubato altre due vetture una settimana prima.

La visione dei filmati della videosorveglianza e la comparazione delle immagini estrapolate con quelle dell'indiziato, riconosciuto anche dalle vittime dei furti, nonché l'analisi dei tabulati telefonici, hanno consentito ai carabinieri di individuare il presunto responsabile.

All'uomo viene contestata anche l'aggravante di aver commesso i reati su beni esposti alla pubblica fede (ossia, raggiungibili da chiunque poiché non custoditi). Per lui si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale.