A cura della Redazione

Tenta il suicidio, salvata dai carabinieri. Ha 20 anni la giovane che ieri sera, nel quartiere di Miano a Napoli, si è appesa ad un cornicione a 30 metri d'altezza lungo via Nuova San Rocco.

Poche le persona in strada nella notte ma una intuisce che quella ragazza sta per compiere un gesto avventato, così le si avvicina, prova a parlarle ma lei non vuole e piange. Contattato il 112, poco dopo giungono i militari della Stazione di Capodimonte. Sul posto nel frattempo si è formata una calca di "curiosi". I militari si fanno largo tra la folla e iniziano il dialogo.

Un maresciallo donna dell'Arma, assistita dal collega, la tranquilizza con parole dolci, raggiungendola alle spalle. Non le lascia neanche il tempo di rispondere, afferra la giovane e la trascina in terra all'indietro, salvandole così la vita.