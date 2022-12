A cura della Redazione

Sono 25 le persone arrestate dalla Squadra Mobile di Napoli, tutte ritenute appartenenti o legate al clan Mazzarella.

Il blitz scaturisce da una inchiesta della DDA partenopea, culminata nell'emissione, da parte del GIP del Tribunale partenopeo, di un'ordinanza di custodia in carcere per 21 indagati e agli arresti domiciliari per altri 4.

Devono risponedere a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsioni e detenzione e porto di arma da sparo, reati tutti aggravati dal metodo mafioso e messi in atto avvalendosi della forza intimidatrice dovuta all'appartenenza al sodalizio criminale.

L'operazione è scattata nei quartieri Forcella e Maddalena, pieno centro storico del capoluogo campano.

Le indagini - svolte dagli agenti della Mobile e del Commissariato "Vicaria" - sono state avviate nel 2018 e concluse nel 2021.

Documentate, attraverso monitoraggi tecnici, una serie di attività estorsive nei confronti dei commercianti ambulanti presenti nella zona di piazza Mancini e nelle strade limitrofe, ossia il cosiddetto "mercatino della Maddalena o della Duchesca".