Attività anti-sciacallaggio dell Polizia di Stato a Casamicciola, sull'isola d'Ischia, a tutela dei beni dei residenti colpiti dalla frana del 26 novembre scorso.

Gli agenti del Commissariato isolano, nel transitare in via Casa Mennella, hanno notato tre uomini che, alla loro vista, si sono nascosti dietro ad un furgone nel tentativo di eludere il controllo, ma sono stati bloccati e trovati in possesso di diversi attrezzi atti allo scasso.

I tre, di Forio, di 14, 17 e 22 anni, di cui due con precedenti di polizia, sono stati denunciati per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli ed i due minori sono stati affidati ai familiari.