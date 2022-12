A cura della Redazione

Una domenica come tutte le altre. Nonno Antonio (nome di fantasia), 92 anni, aveva pranzato con i suoi familiari e poi sceso da casa per una passeggiata in via Plinio a Torre Annunziata, dove abita.

Passano le ore, ma i familiari non lo vedono tornare. Preoccupati chiedono l’intervento dei carabinieri della Stazione oplontina, che si mettono immediatamente alla sua ricerca.

Solo in tarda serata il 92enne viene ritrovato sano e salvo dai militari dell’Arma mentre vaga smarrito all’interno dell’ex scuola Monsignor Orlando di Torre Centrale, attigua alla chiesa di Sant’Alfonso.

L’anziano molto probabilmente era entrato nella scuola e poi non era stato più capace di uscirne. Soccorso dai carabinieri, è stato riaffidato ai familiari che hanno tirato un sospiro di sollievo.