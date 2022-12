A cura della Redazione

Un arresto e due denunce per droga. Il 5 dicembre scorso, i militari della Guardia di Finanza di Salerno hanno arrestato in flagranza V. G., che deve rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo è stato trovato in possesso di circa 6 kg di hashish già confezionato e suddiviso in oltre 100 panetti, e circa 7 kg di marjuana essiccata, pronta per la commercializzazione. Nella sua disponibilità anche la somma in contanti di 10mila euro.

Nella medesima operazione sono stati denunciati a piede libero i due titolari di un negozio di vendita al dettaglio di canapa per uso terapeutico.