Quest’anno non ci sarà Natale per i neonati dell’ospedale di Nocera. Qualcuno ha rubato i fondi, raccolti con un’iniziativa, destinati all’acquisto di nuovi macchinari per il reparto di terapia intensiva neonatale.

“Da una decina anni portiamo avanti questa iniziativa con la quale ogni Natale elargiamo dei fondi all’ospedale per acquistare dei nuovi macchinari - ha raccontato il ristoratore Alessandro Franco -. Avrei sinceramente preferito che avesse rubato qualcosa del locale piuttosto che quei soldi. È un ‘iniziativa a cui teniamo particolarmente. Speriamo che diffondendo il filmato, lo si possa individuare. Ha rubato circa un centinaio di euro ed è entrato forzando la porta d’ingresso”.

A denunciare l’accaduto è il titolare del ristorante “La Braseria” di Nocera Inferiore, dove il furto è avvenuto, che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Innanzitutto ci complimentiamo al ristoratore Alessandro ed i suoi collaboratori per la bellissima iniziativa. Li aiuteremo a racimolare nuovi fondi - ha dichiarato Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli -. Bisogna però dire che cittadini, commercianti ed imprenditori sono in balia di ladri e delinquenti. Urge un nuovo piano sicurezza sul territorio ed una maggiore presenza delle forze dell’ordine”.