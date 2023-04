A cura della Redazione

Ferito per essersi opposto a un tentativo di rapina. Dopo l'episodio di alcuni giorni fa nella zona di San Giovanni a Teduccio, un altro centauro è stato vittima di balordi a Napoli.

Un 20enne stava percorrendo in sella allo scooter via Brin quando gli si sono avvicinati dei balordi che volevano portagli via il motorino. Il ragazzo reagisce e viene colpito da un colpo di pistola alla gamba.

E' stato poi trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, le sue condizioni non sono gravi e non rischia la vita.

Sull'accaduto indaga la Polizia.