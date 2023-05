A cura della Redazione

Si aggrava di ora in ora il bilancio del maltempo in Emilia Romagna. Sale a 8 il numero delle vittime, imprecisato quello dei dispersi. I decessi sono avvenuti, 7 nella provincia di Forlì-Cesena e uno nel Ravennate.

La situazione è drammatica, con migliaia di persone costrette a evacuare. Purtroppo il dato è destinato a crescere. Manca anche l'energia elettrica in molte zone.

"Buona parte del nostro territorio è irriconoscibile - ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini -. Voglio ringraziare le migliaia di volontari e operatori del sistema di protezione civile, vigili del fuoco e forze dell'ordine impegnati senza sosta nei soccorsi e nell'assistenza alla popolazione, assieme ai sindaci e agli amministratori locali. E le tantissime persone che senza esitazione hanno aperto le proprie case e le proprie strutture a chi ha bisogno. Siamo ancora in piena allerta massima. Sono in contatto continuo con il Governo, al quale abbiamo chiesto di mobilitare tutti i mezzi possibili per far fronte all'emergenza. E continuo a chiedere a tutti voi la massima prudenza. Non avvicinatevi ai fiumi, chi abita in zone vicine ai corsi d'acqua salga ai piani alti. Non muovetevi se non per necessità e seguite le indicazioni dei vostri sindaci e delle autorità competenti".

La Protezione Civile regionale ha aggiornato la situazione relativa alle esondazioni dei corsi d'acqua. Ben 21 sono tracimati, per altri 22 è stato superato il livello massimo di allerta. Aumentano a 37 i Comuni in cui si sono verificati allagamenti, tra la Romagna e il Bolognese, 48 quelli interessati da frane, con oltre 250 eventi registrati, 120 dei quali particolarmente significativi.

Da ieri sono caduti fino a 70 mm di pioggia, con una media di 50 mm. Nelle ultime 48 ore si sono registrati picchi di 300 millimetri sui bacini del crinale e collina forlivese. Sulla stessa area, sulle colline e montagna ravvenati e sul settore orientale del Bolognese, sono in media caduti tra i 150 e i 200 millimetri. Sulla pianura cesenate forlivese fino a 150 millimetri.

Migliaia i soccorritori in azione, tra Vigili del Fuoco, volontari di Protezione Civile e forze dell'ordine.

Domani, giovedì 18 maggio, diramata una nuova allerta meteo "rossa" per piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori su tutta la Romagna, pianura bolognese e modenese, colline montane dell’Emilia centrale e Bolognese; arancione su pianura e costa ferrarese.