A cura della Redazione

Atti sessuali con una minorenne. Un insegnante di musica di Torre Annunziata è stato arrestato e condotto ai domiciliari dagli agenti di Polizia del Commissariato oplontino, che ha eseguito il provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale torrese.

Le indagini, coordinate dalla locale Procura, avrebbero fatto emergere gravi indizi a carico dell'indagato, un maestro di pianoforte, che abusando della sua posizione e strumentalizzando la situazione di disagio psicologico della vittima, avrebbe importunato la giovane allieva con baci, toccamenti nelle parti intime e finanche reciproci rapporti orali. Il tutto, secondo gli inquirenti, sarebbe avvenuto da ottobre a dicembre 2022

Gli episodi contestati si sarebbero verificati in un istituto scolastico presso cui il docente era in servizio, nel corso di lezioni non autorizzate e in orari nei quali la minorenne non avrebbe dovuto trovarsi a scuola, in assenza della previa richiesta dei genitori della giovane, del dirigente scolastico e all'insaputa del Consiglio di Classe. In pratica - è la tesi degli inquirenti - l'uomo avrebbe arbitrariamente e autonomamente messo sotto la sua "ala" la ragazza.

Nel gennaio di quest'anno, lo stesso indagato era già stato raggiunto da una misura cautelare consistente nel divieto di dimora nella provincia di Napoli e di avvicinamento alla persona offesa, poiché accusato di aver avuto lo stesso atteggiamento nei confronti di un'altra discente anch'ella minorenne, con la quale avrebbe compiuto atti sessuali da febbraio a maggio dello scorso anno.

Ora l'uomo si trova ristretto ai domiciliari presso la sua abitazione.