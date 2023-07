A cura della Redazione

Fermato il presunto piromane che ha dato fuoco all'opera "La Venere degli stracci" in piazza Municipio a Napoli, realizzata da Michelangelo Pistoletto, andata completamente distrutta.

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un 32enne senza fissa dimora. È accusato di incendio e distruzione di beni culturali.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile e da personale del Commissariato Decumani, attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza cittadina, hanno consentito di individuare il probabile autore e rintracciarlo in una mensa per persone bisognose ubicata in via Marina.