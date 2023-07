A cura della Redazione

Ennesima tragedia sul lavoro in provincia di Napoli.

Questa notte Raffaele Foresta, 59enne operaio edile di Roccarainola, è deceduto a seguito delle ferite riportate dopo una caduta avvenuta ieri pomeriggio in un cantiere di San Giuseppe Vesuviano, in via Martinelli, per cause ancora da chiarire.

La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata sequestrata per il successivo esame autoptico.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Ottaviano.