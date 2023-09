A cura della Redazione

Chiuso per un mese il pub di piazza Municipio all'esterno del quale è stato ucciso all'alba del 31 agosto scorso Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne dell'Orchestra Scarlatti Young assassinato con un colpo d'arma da fuoco da un 16enne, fermato poi dalla Polizia. L'omicidio sarebbe scaturito da una lite per futili motivi.

Questa la nota della Questura di Napoli.

"Il Questore di Napoli, su proposta della Squadra Mobile di Napoli, ha disposto la sospensione per la durata di 30 giorni dell’attività di esercizio di vicinato e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti del locale di piazza Municipio.

Gli agenti hanno accertato, attraverso l’acquisizione di video degli impianti di videosorveglianza dell’esercizio commerciale e l’escussione di testimoni, che, lo scorso 31 agosto, a seguito di una lite scaturita per futili motivi all’interno del locale, un giovane classe ‘99 è stato ferito mortalmente con colpi d’arma da fuoco.

Inoltre, già a marzo 2022, l’area esterna del locale era stata teatro di una rapina ai danni di due avventori".

La Questura ha ravvisato, dunque, la necessità di provvedere alla sospensione dell'attività per "scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini".