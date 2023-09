A cura della Redazione

Un'altra giovane vittima della strada. E a San Valentino Torio si piange l'ennesimo ragazzo morto in un incidente stradale. Gennaro Basta, appena 18enne, si è schiantato con la moto su cui viaggiava contro un muro, per cause ancora da accertare, nella serata di sabato. La tragedia si è consumata in via Corallo a Pagani.

Solo nel maggio scorso, la cittadina salernitana aveva vissuto un dramma simile, allorquando tre persone, due giovanissimi - una ragazza di 14 anni (di San Valentino Torio) e il fidanzato di 16 (di Pagani), insieme al fratello della prima, di 8 anni - avevano perso la vita in uno schianto sulla autostrada A30.

In un post su Facebook, il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha espresso tutto il suo cordoglio e quello dell'Amministrazione comunale, sospendendo tutti i festeggiamenti civili e religiosi in programma fino al 5 settembre in onore di Maria SS. della Consolazione.

«Ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato, esprimendo ad essi le più sentite condoglianze e pregando affinché Gennaro riposi in pace nella gloria di Dio», ha detto il primo cittadino.

Le esequie si svolgeranno oggi, lunedì 4 settembre, alle ore 16. Proclamato il lutto cittadino