A cura della Redazione

L’episodio di oggi pomeriggio al Lido Azzurro, con due uomini armati di fucile e pistola entrare nello stabilimento balneare in cerca di chissà chi, uscire e sparare uno o due colpi di arma da fuoco in aria, ha scosso la città.

Paura mista a rabbia, sono i sentimenti che hanno pervaso molti cittadini, delusi per una città che non vuole proprio cambiare passo.

Appresa la notizia, il senatore Orfeo Mazzella ha scritto al Prefetto di Napoli Michele di Bari, preoccupato per quanto di drammatico accaduto.

“Mi rivolgo a Lei con estremo sgomento e preoccupazione in merito agli avvenimenti drammatici che si sono verificati quest’oggi presso il Lido Azzurro di Torre Annunziata - inizia così la lettera di Mazzella -. L’irruzione di due uoomini armati, con i volti coperti e evidentemente intenzionati a compiere atti criminali, ha seminato il terrore tra i presenti e ha messo in luce la necessità impellente di un rafforzamento delle misure di sicurezza nel territorio.

La presenza di questi criminali armati, che hanno agito con spavalderia e assoluta mancanza di rispetto per la vita umana, richiede una risposta decisa da parte delle forze dell'ordine. È assolutamente inaccettabile che episodi del genere possano verificarsi in un contesto pubblico e mettere a repentaglio l'incolumità dei cittadini.

Pertanto, Le chiedo di prendere immediatamente provvedimenti per aumentare il presidio delle forze dell'ordine a Torre Annunziata e garantire un pattugliamento costante presso i lidi balneari durante i mesi estivi - continua il senatore - . È fondamentale che i cittadini possano godere del diritto alla sicurezza e alla tranquillità, specialmente in luoghi frequentati come le spiagge, che dovrebbero essere luoghi di svago e relax.

Invito pertanto a far sentire in maniera decisa e tangibile la presenza dello Stato sul territorio, dimostrando che la legalità e l'ordine pubblico non sono negoziabili. Solo attraverso un'azione coordinata e incisiva delle forze dell'ordine sarà possibile contrastare efficacemente la criminalità e garantire la sicurezza dei cittadini.

Confido nella Sua tempestiva azione e nel Suo impegno nel garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini di Torre Annunziata - conclude Mazzella -.

Resto a disposizione per ogni ulteriore collaborazione e sono certo che insieme potremo trovare le soluzioni necessarie per contrastare efficacemente il dilagare di atti criminali nella nostra comunità”.