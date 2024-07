A cura della Redazione

Raid armato al Lido Azzurro di Torre Annunziata: continuano le indagini della Polizia per risalire ai responsabili del folle gesto criminale e cercare di capire contro chi era diretto.

Intanto dopo l’intervento del senatore Orfeo Mazzella che ha scritto al Prefetto Michele di Bari per chiedere maggiore sicurezza per i cittadini torresi, anche il sindaco Corrado Cuccurullo, informato immediatamente al telefono di quanto accaduto dal comandante della Polizia municipale Giovanni Forgione, ha dichiarato: “L'episodio del Lido Azzurro associato alla rapina alla Tabaccheria di via Zampa, e precedentemente sempre un'altra rapina alla macelleria “Le Carni”, impongono di non abbassare la guardia. Sentirò Prefettura e Forze dell'Ordine, ma chiederò agli uffici di velocizzare sull'installazione, già in corso, del sistema di videosorveglianza”.

Intanto sui social si alza la protesta per il clima di paura che si vive in città e contro l’arroganza e la spregiudicatezza di questi criminali, incuranti del fatto che nel pomeriggio di ieri il lido era affollato di bagnanti.

C’è chi chiede l’intervento dell’esercito: “Ora, caro sindaco, che ne pensa di attivarsi al più presto con una bella presenza di militari? È brutto come immagine della nostra città, ma almeno un po' di ordine. Ci sono famiglie con prole che aspettano la settimana di ferie per godersi un po' di relax, sole, mare, amicizia e quant'altro.... Dall'episodio di oggi noi genitori abbiamo il terrore di far scendere i nostri pargoletti al mare e farli vivere attimi di ansia, terrore”.

C’è chi, nonostante tutto, non si rassegna: “Ormai la violenza ed il malaffare imperversano dappertutto e noi siamo abbandonati ad affrontare da soli questi episodi assurdi. Ci vuole un maggiore controllo del territorio, è indispensabile!”.

E c'è, infine, chi ha temuto di peggio: "Il mio pensiero fisso è che se avessero trovato il loro obbiettivo, ci sarebbe stata una strage!".