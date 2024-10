A cura della Redazione

In piena notte hanno tentato di rubare nell’ex supermercato Pettorino di corso Umberto I a Torre Annunziata.

Erano in cinque, hanno manomesso la saracinesca, alcuni di loro sono entrati dentro, ma sono usciti con un magro bottino. Chissà cosa pensavano di trovarvi, visto che il supermercato è chiuso da circa quattro mesi fa.

Il tentato furto è stato ripreso dal cellulare di un residente della zona e pubblicato sui social.

Dalle immagini si vede chiaramente che i cinque, a bordo di un’auto color grigio, dopo il fallito tentativo si dirigono poi verso il Centro Tim, situato nelle vicinanze del supermercato, per cercare di introdursi dentro. I cinque vengono ripresi da una telecamera posta fuori ad un negozio. Poi desistano e scappano via in auto.

Le immagini pubblicate su Facebook hanno suscitato indignazione da parte degli utenti per l’escalation dei fenomeni criminali in città. Quelli tentati di stanotte seguono altri furti avvenuti nei mesi scorsi (macelleria e tabaccheria a corso Umberto I, negozio di abbigliamento per donna in corso Vittorio Emanuele III, gioielleria di via Roma).

Il bisogno di una maggiore sicurezza è sempre più sentito tra i cittadini, che chiedono più presenza delle forze dell’ordine sul territorio e pene più dure e certe per chi commette reati.