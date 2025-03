A cura della Redazione

Torre Annunziata, 11 arresti di affiliati ai clan Gallo-Cavalieri, Gionta e Quarto Sistema.

I militari del Comado Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, in data 21 marzo 2025, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli, sezione Riesame, in seguito all’appello proposto dalla Divisione Distrettuale Antimafia nei confronti di 11 persone, di cui 9 sottoposte alla misura della custodia in carcere e due alla misura degli arresti domiciliari, gravemente indiziate a vario titolo dei reati di estorsione e detenzione di droga a fini di spaccio, reati aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Gallo-Cavalieri, ovvero il clan Gionta, o ancora l’organizzazione camorristica Quarto Sistema operanti a Torre Annunziata.

In particolare gli indagati avrebbero realizzato reiterate condotte estorsive in danno di imprenditori nonché numerose cessioni di stupefacente di vario genere,