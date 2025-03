A cura della Redazione

Sgomberato fondo agricolo in via Torretta di Siena a Torre Annunziata occupato abusivamente da due persone.

Questa mattina, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, si è proceduto allo sgombero di un fondo agricolo, di due capannoni e delle serre realizzati sul fondo, ubicati in Torre Annunziata alla via Torretta di Siena. Gli stessi, occupati abusivamente da due persone, sono stati oggetti di confisca e trasferiti al patrimonio del Comune di Torre Annunziata.

Le indagini hanno consentito di accertare che l'occupazione abusiva, priva di qualsiasi titolo legittimo e protrattasi per anni, aveva ad oggetto due fondi agricoli confiscati con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in data 16 gennaio 2012 e trasferiti, in data 6 gennaio 2021, dall’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata al Comune di Torre Annunziata per scopi sociali.

Le indagini hanno accertato, altresì, che uno dei due fondi agricoli, con provvedimento del sindaco di Torre Annunziata del 23 luglio 2020, successivamente revocato, era stato affidato in gestione ad uno degli attuali indagati, compagna convivente del figlio della persona alla quale lo stesso fondo era stato confiscato.

In data 23 febbraio 2022 si accertava che i fondi erano ancora occupati abusivamente dai due attuali indagati, per cui il Comune emetteva ordinanza di sgombero, disattesa però dagli occupanti abusivi.

Gli accertamenti successivi hanno consentito di accertare come, nonostante l'ordinanza di sgombero comunale e la reiterata apposizione da parte della polizia giudiziaria di catenacci ai capannoni e alle serre, l'occupazione abusiva si fosse protratta sino ad oggi.

Il Tribunale di Torre Annunziata ha disposto il sequestro preventivo di uno solo dei due fondi agricoli e dei capannoni che insistono sul fondo stesso, rigettando la richiesta di sequestro per l'altro fondo, ritenendo non configurabile il reato per quest'ultimo, in quanto lo stesso era stato, sia pure illegittimamente, assegnato dal Comune ad uno degli attuali occupanti, che vi si era trattenuto nonostante la successiva revoca del provvedimento di assegnazione.

Questo secondo fondo agricolo è comunque oggetto di un'ordinanza di sgombero da parte Comune, il quale dovrà provvedere alla sua esecuzione.

Le operazioni di sgombero sono state eseguite da personale della Polizia di Stato e della Polizia Municipale di Torre Annunziata.

Al termine delle operazioni di sgombero, si è provveduto a rendere inaccessibili gli immobili sottoposti a sequestro, al fine di impedirne una nuova arbitraria occupazione, e gli stessi saranno affidati in giudiziale custodia all'ufficio Patrimonio del Comune di Torre Annunziata.