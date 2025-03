A cura della Redazione

Il Gruppo della Guardia di Finanza Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo anche per equivalente, per l'importo di 220mila euro emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, nei confronti di Gargiulo Calcestruzzi Srl, con sede in Vico Equense, e dei rispettivi rappresentanti legali per il reato di omessa dichiarazione.

Al termine di una verifica fiscale svolta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, per gli anni di imposta dal 2021 al 2024, e stata avviata una mirata attivita d'indagine che ha pernesso di accertare come la societa destinataria dell'attuale provvedimento cautelare reale - operante in tutta la provincia di Napoli nel settore della produzione di calcestruzzo - avrebbe omesso di presentare la dichiarazione ai fini IVA per l'anno 2022, con un'imposta dovuta pari a 86mila euro, e quella per l'anno 2023, in presenza di un'imposta dovuta pari a poco oltre i 134mila euro.

Alla luce delle risultanze sono state sequestrate le somme indebitamente sottratte all'Erario come profitto del reato tributario pari a poco oltre i 220mila euro, consistenti in immobili per 195.671 euro, quote societarie per euro 20mila euro e un veicolo del valore di euro 4.500 euro, tutti risultati riconducibili alla società e agli indagati.