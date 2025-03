A cura della Redazione

Tragco incidente stradale in via Pittore a San Giorgio a Cremano.

Un uomo a bordo di un auto, per cause in corso di accertamento, ha investito una donna di 54 anni provocandone la morte.

L'uomo era alla guida di una Peugeot 208 quando, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo dell'auto investendo la donna che si trovava sul marciapiede. Per lei non c'è stato nulla da fare.

Sul posto personale 118, che ne ha constatato la morte, e gli agenti di Polizia municipale per ricostruire la dinamica dell'incidente.