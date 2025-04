A cura della Redazione

Tentata estorsione e tentata violazione di domicilio ai danni della nonna: provvedimento cautelare nei confronti dell’indagato.

Nella mattinata odierna gli agenti del Commissariato di Pompei hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina.

Le indagini, svolte dal Commissariato di Pompei sotto il coordinamento della Procura a seguito della denuncia della vittima, hanno permesso di accertare come l'indagato, nipote della denunciante, avrebbe minacciata quest'ultima per ottenere somme di denaro.

In particolare, in un'occasione, l'uomo aveva provato ad introdursi, armato di coltello, nell'abitazione dove, in preda allo spavento, la donna si era barricata non volendo assecondare l'ennesima richiesta di denaro. Azione che l'indagato non aveva portato a termine in quanto sul posto erano arrivati gli agenti del locale Commissariato di Polizia.

I gravi indizi di colpevolezza a suo carico in ordine ai reati di tentata estorsione e tentata violazione di domicilio, unitamente alla considerazione della gravità delle condotte contestate e del pericolo concreto di recidiva, hanno reso necessaria l'adozione della predetta misura cautelare.