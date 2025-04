A cura della Redazione

Atti vandalici alle due “case dell’acqua” sul territorio di Trecase, la società sospende il servizio.

Soluzioni Innovative S.r.l., la società che gestisce la manutenzione degli impianti erogatori di acqua pubblica di proprietà del comune di Trecase, le cosiddette “case dell’acqua”, a seguito di una serie di reiterati atti vandalici messi a segno da ignoti con l’intento di asportare l’incasso, ha assunto la decisione di sospendere in via momentanea l’erogazione del servizio.

“Nella giornata di oggi, 3 aprile 2025 - si legge nel comunicato della società - i nostri addetti che si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti hanno registrato una serie di atti vandalici che ne hanno compromesso il funzionamento. Solo qualche giorno fa, presso la Stazione locale dei Carabinieri veniva depositata da parte nostra una denuncia per la medesima situazione.

Visto e considerato che ci troviamo impossibilitati ad assicurare alla cittadinanza una regolarità ed efficienza del servizio in condizioni di totale assenza di controllo del territorio, sospendiamo in via momentanea l’erogazione del servizio, confidando in una rapida e definitiva risoluzione da parte delle forze dell’ordine e dall’Amministrazione locale”.