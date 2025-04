A cura della Redazione

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante i servizi predisposti, nel transitare in via Antonio De Curtis a Portici, hanno notato un’auto con a bordo un soggetto che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad un uomo fermo a bordo strada.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso delle dosi appena acquistate, sia la vettura con a bordo il 28enne che è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dagli agenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.