A cura della Redazione

Sfiorata la tragedia nella tarda serata di ieri a Torre Annunziata.

Siamo in via Avallone, nei pressi dello stadio Giraud. Un uomo, dopo una lite familiare, è sceso in strada e ha dato fuoco allo scooter della sorella. Le fiamme, il fumo e le grida hanno attirato l’attenzione dei residenti che allertavano immediatamente le forze dell’ordine.

Su posto giungeva una pattuglia del Commissariato di Polizia oplontino. L’uomo, alla vista degli agenti, si barricava in casa e con un accendino in mano minacciava di fare esplodere una bombola di gas. L’edificio veniva immediatamente fatto sgomberare e nel contempo avviata una trattativa per convincere il malintenzionato a desistere dai suoi propositi. Sul posto giungevano anche le forze speciali della Questura di Napoli.

Dopo una lunga e snervante negoziazione, intorno alle 2,30 di questa notte, l’uomo si calmava consegnandosi alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti l’accusa di incendio doloso e procurato allarme.

Notizia in aggiornamento