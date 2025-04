A cura della Redazione

In tre in un'auto, probabilmente si apprestavano a compiere un furto. Ma il loro piano è andato in fumo per l'intervento della Polizia.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due napoletani di 22 e 34 anni, con precedenti anche specifici di polizia, per resistenza a Pubblico Ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli.

In particolare, gli agenti dei Commissariati di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Diaz a Portici, hanno notato un’auto, con a bordo tre soggetti, il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, in via Bartolo Longo, il veicolo è andato ad impattare contro un’auto in sosta, costringendo gli occupanti ad abbandonarlo per proseguire la fuga a piedi.

Gli agenti, con il supporto del personale del Commissariato di San Giorgio a Cremano, hanno raggiunto e bloccato due dei tre, mentre il terzo è riuscito a far perdere le sue tracce.

Infine, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’auto numerosi arnesi atti allo scasso, accertando che il veicolo risultava cessata dalla circolazione per demolizione, mentre le targhe apposte erano provento di furto.