A cura della Redazione

Intervento dei Carabinieri nella notte presso una concessionaria d’auto in via Circonvallazione 71 a Somma Vesuviana, dove un incendio ha distrutto 6 vetture in esposizione e l’ingresso dell’attività.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, non hanno causato feriti.

Le indagini su origine ed eventuale matrice sono affidate al Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna.