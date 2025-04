A cura della Redazione

Quattro arresti, di cui un minorenne, per tentato omicidio e lesioni personali gravi, rapina e detenzione illegali di armi.

I fatti risalgono al 28 gennio scorso, quando un uomo di Lettere si era recato presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con fratture al capo e numerose ferite lacero contuse, dichiarando falsamente di essere stato coinvolto un incidente stradale, in realtà sarebbe stato vittima di un'aggressione in Santa Maria la Carità.

Le indagini, supportate da un'attenta analisi, da parte degli inquirenti, dei filmati dei sistemi di videosorveglianza privati e comunali e dei tabulati telefonici e dei sistemi GPS, nonché dal ritrovamento e dal sequestro di 5 cartucce inesplose calibro 9x21, del fondello e di una molla di un caricatore di pistola semiautomatica e dalle attività di intercettazione, permettevano di ricostruire l'esatta dinamica degli eventi accaduti il 28 gennaio.

L'uomo di Lettere avrebbe subìto un'aggressione ad opera dei tre soggetti, che lo avrebbero colpito ripetutamente anche utilizzando una mazza da baseball. La vittima, in quella occasione, per difendersi avrebbe utilizzato un'arma da fuoco, non riuscendovi probabilmente per il mal funzionamento della stessa che, al termine del brutale agguato, gli veniva sottratta e portata via.

Al termine delle indagini, i militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia questa mattina hanno dato esecuzione ad un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata, e ad una misura cautelare di collocamento in comunità per minore da eseguirsi fuori regione emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta delle rispettive Procure, nei confronti di tre soggetti maggiorenni e di un minore, gravemente indiziati, l'uomo di Lettere dei reati di tentato omicidio e detenzione illegale di una pistola semiautomatica, e tre soggetti di Gragnano e Boscoreale (di cui uno diciassettenne), dei reati di lesioni personali gravi, rapina e detenzione illegale di armi.

All'atto della esecuzione della misura cautelare, uno degli indagati maggiorenni è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa, per cui è stato anche arrestato nella flagranza del reato di detenzione di arma da sparo clandestina.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale G. Salvia, mentre il minorenne è stato accompagnato in una comunità fuori regione.