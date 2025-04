A cura della Redazione

Pistola con matricola abrasa e proiettili, il sequestro dei Carabinieri. C'è anche un jammer.

I carabinieri della sezione Operativa di Torre Del Greco hanno perquisito un deposito situato in via Antonio Luise. Il locale, i cui proprietari sono ancora in fase di identificazione, si è rivelato un magazzino per armi e dispositivi vari.

Durante il controllo, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un jammer dotato di antenna direzionale, diversi telefoni cellulari e schede SIM verosimilmente utilizzati per commettere truffe informatiche. Nel conto anche una pistola semiautomatica calibro 6.35, perfettamente funzionante, con matricola abrasa, occultata all’interno di un marsupio insieme a 73 proiettili di vario calibro.

Tutto il materiale è stato sequestrato.