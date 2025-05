A cura della Redazione

Lanciano droga dalla finestra, arrestato 21enne con precedenti.

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio M.P.E., 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine, e denunciato per lo stesso reato un 19enne.

Arrivati in corso Resina, nei pressi dell’abitazione del 21enne, i militari hanno notato che da una finestra era stata lanciata una busta. All’interno tre panetti di hashish, del peso complessivo di 300 grammi.

Nonostante il goffo tentativo di disfarsi dello stupefacente, i carabinieri hanno raggiunto l’appartamento e bloccato il giovane. Con lui il 19enne.

Il 21enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.