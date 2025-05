A cura della Redazione

Ieri in tarda serata un ordigno artigianale è esploso davanti all’ingresso carraio della parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, in piazza dell’Autonomia a Massa di Somma. Non ci sono danni ne persone ferite.

Indagini dei Carabinieri della Stazione di San Sebastiano al Vesuvio e rilievi a cura del Nucleo investigativo di Torre Annunziata.