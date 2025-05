A cura della Redazione

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per l'importo di 243.837 euro, emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su conforme richiesta della Procura della Repubblica oplontina, nei confronti della S. Angela Soc. Coop., avente sede legale a Sant’Antonio Abate (NA) e del suo rappresentante legale, indagato “indebita compensazione”.

In particolare, in base a quanto ricostruito dall’Amministrazione Finanziaria, la società cooperativa, esercente attività di “trasporto di merci su strada”, avrebbe utilizzato in compensazione, attraverso i modelli F24 inviati dal 2021 al 2023, crediti di imposta derivanti sia da attività di “Formazione 4.0” che da investimenti in attività di “Ricerca e Sviluppo”, ritenuti inesistenti, omettendo il versamento di ritenute, contributi e imposte, per complessivi 243.837 euro.

Alla luce delle risultanze emerse dall'accertamento fiscale e dalle successive indagini eseguite dalle Fiamme Gialle, è stata emessa la misura ablatoria nei confronti della suddetta società, per l’intero importo indebitamente non versato allo Stato, costituente il profitto del reato.