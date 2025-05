A cura della Redazione

«Ero andato con la mia famiglia ed un gruppo di amici sulla spiaggia delle Sette Scogliere per trascorrere qualche ora vicino al mare, quando mi sono imbattuto in una bomba della Seconda Guerra Mondiale».

A parlare è Mario Veneruso (nella foto), militare dell’Esercito Italiano nonché titolare del centro Sportivo AUSE Sporting Club.

«Immediatamente ho messo al corrente le forze dell’ordine per far mettere in sicurezza l’area. Sul posto, infatti, sono prontamente intervenuti Carabinieri, Guardia Costiera e Polizia Municipale».

Per fortuna non c’è stato nessun tipo di incidente, visto che la zona è molto frequentata da ragazzi e da famiglie con bambini.

Il militare ha dimostrato senso del dovere mantenendo lontano i curiosi fino all’arrivo delle forze dell’ordine.