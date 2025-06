A cura della Redazione

Rubano bottiglie di vino all'interno di un‘attività commerciale sottoposta a sequestro: du arresti

Il Commissariato di P.S. di Pompei questa mattina ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per un soggetto, e degli arresti domiciliari per un secondo soggetto, emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, a carico di due uomini gravemente indiziati di furto aggravato, fatti commessi in Pompei tra il 23 ed il 24 ottobre 2024.

Segnatamente, gli indagati si sarebbero resi autori di due diversi furti in danno di un'attività commerciale già sottoposta a sequestro penale nell'ambito di altro procedimento. I due soggetti, infatti, forzando il freno motore della serranda del negozio, si sarebbero impossessati di svariate bottiglie di liquore per un valore complessivo di circa 1.200 euro.

L'attività d'indagine svolta dal personale del Commissariato di P.S. di Pompei e coordinata dalla Procura della Repubblica ha permesso di addivenire, con elevata probabilità, all'identificazione dei due indagati quali autori dei reati in contestazione.