A cura della Redazione

Rissa in pieno centro a Pompei: coinvolti tre soggetti di nazionalità straniera.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato e i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto tre soggetti, di 28, 42 e 51 anni, per rissa aggravata, lesioni personali e danneggiamento; quest’ultimo è stato altresì arrestato per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, un agente del Commissariato di Portici Ercolano, libero dal servizio, nel percorrere via Sacra a Pompei ha notato tre soggetti che si stavano aggredendo con delle posate, lanciandosi piatti e bicchieri prelevati dai tavolini esterni di un esercizio commerciale. Pertanto, l’agente ha allertato i colleghi del Commissariato di zona.

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente ed hanno raggiunto e bloccato due di essi, identificandoli per un 28enne ed un 42enne, entrambi di origini marocchine con precedenti di polizia, mentre il terzo è stato raggiunto in piazza XXVIII Marzo dai militari dell’Arma dei Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata e, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato. Identificato per un cinese di 51 anni, è stato trovato in possesso di alcune posate asportate dai tavolini dell’esercizio commerciale presso il quale era avvenuta la rissa.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dagli agenti di Polizia.