A cura della Redazione

Demolito un manufatto abusivo a Torre del Greco di 133 metri quadrati con annesso terrazzo di 52 metri quadrati, nonché di ulteriori due vani abusivi, occupanti una superficie complessiva di 10 metri quadrati, ubicati nella parte sottostante il solaio del terrazzo.

Le opere demolite erano complete di ogni finitura sia interna che esterna, adibite ad uso abitativo e insistevano nel alla via Sopra ai Camaldoli n.34/C, all'interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio, sottoposto a numerosi vincoli (paesaggistico, sismico, zona rossa). La sentenza di demolizione risale all'anno 1998.

Grazie anche alla incessante opera di sensibilizzazione posta in essere dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, la demolizione del manufatto ha avuto luogo da parte del proprietario, in regime di autodemolizione, senza impiegare le somme di denaro già stanziate, al fine su indicato, dal Parco Nazionale del Vesuvio in virtù del protocollo stipulato da detto Ente con la Procura della Repubblica.