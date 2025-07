La Guardia di Finanza Torre Annunziata ha dato esecuzione questa mattina a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, nei confronti di tre soggetti, indagati, in concorso tra loro, per i reati di lottizzazione abusiva, opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, commessi a Vico Equense.

Oggetto della misura cautelare reale è l’intero compendio immobiliare, del valore di oltre 1,3 milioni di euro, ubicato in Vico Equense alla via Cristoforo Colombo n. 3, originariamente costituito da un esercizio commerciale di “Bar-Ristorante-Pizzeria” denominato dapprima “Antica Pagliarella” e successivamente il “Ritrovo degli Amici”, che ha formato oggetto, negli anni, di una serie di opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, realizzate in violazione degli strumenti urbanistici vigenti e delle leggi statali e regionali, nonché senza le prescritte autorizzazioni, ovvero sulla scorta di autorizzazioni rilasciate contra legem, che hanno determinato la creazione di un organismo edilizio del tutto diverso da quello originario, integrante una vera e propria lottizzazione abusiva, che ha comportato lo stravolgimento urbanistico del territorio e un devastante impatto ambientale, come accertato dalle indagini svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, supportate da una consulenza tecnica disposta dalla Procura.