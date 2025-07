A cura della Redazione

Continua l'azione della Procura di Torre Annunziata in merito alla demolizione di manufatti abusivi.

In esecuzione ad un ordine di demolizione emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, si è proceduto all'abbattimento di un manufatto abusivo di circa 30 metri quadrati avente copertura di lamiera grecata coibentata, adibito ad uso abitativo e localizzato in via Cerardelli a Boscoreale.

L’area sulla quale erano stata realizzata l’opere abusive rientra all’interno della perimetrazione del Parco Nazionale del Vesuvio e quindi sottoposto ad una serie di vincoli.

Il proprietario del manufatto era oggetto di una condanna relativa ad una sentenza del 2006.

Grazie anche all’incessante opera di sensibilizzazione posta in essere dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, la demolizione ha avuto luogo da parte del proprietario del manufatto abusivo, in regime di autodemolizione, senza impiegare le somme di denaro già stanziate dal Parco Nazionale del Vesuvio.