Oggi, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sotto la coordinazione della Procura Generale della Corte d'Appello di Napoli, ha dato avvio a una serie di verifiche che coinvolgono le Procure del distretto marittimo e le forze dell'ordine locali, tutte finalizzate alla protezione del demanio marittimo e della qualità delle acque marine. Questo intervento si inserisce in una più ampia attività di contrasto alle occupazioni abusive e agli scarichi illegali nelle acque marittime.

Le forze in campo

Capitanerie di Porto di Castellammare di Stabia e Torre del Greco

di Castellammare di Stabia e Torre del Greco Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata e Comando Tutela Ambientale di Napoli

del Gruppo di Torre Annunziata e Comando Tutela Ambientale di Napoli Guardia di Finanza di Torre Annunziata

di Torre Annunziata Polizia della Città Metropolitana di Napoli

Polizia di Stato dei Commissariati di Castellammare di Stabia e di Sorrento

dei Commissariati di Castellammare di Stabia e di Sorrento ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), per il monitoraggio tecnico ambientale

Obiettivi dell’operazione

Le operazioni mirano a liberare il demanio marittimo da occupazioni illegali, in particolare quelle riguardanti strutture balneari abusive, e a contrastare l'inquinamento delle acque marine causato da scarichi non autorizzati. Le verifiche sono state effettuate nelle seguenti località:

Torre del Greco

Torre Annunziata

Castellammare di Stabia

Sorrento

Massa Lubrense

Risultati ottenuti (fino a oggi):

Liberazione di aree demaniali: 13.300 mq di specchio acqueo liberato da ormeggi abusivi.

di specchio acqueo liberato da ormeggi abusivi. 3.000 mq di arenile (spiaggia) liberato da occupazioni abusive.

di arenile (spiaggia) liberato da occupazioni abusive. Rimozione di 25 gavitelli utilizzati per ancorare imbarcazioni abusivamente.

utilizzati per ancorare imbarcazioni abusivamente. Sequestrati vari beni utilizzati per realizzare le occupazioni, tra cui: 45 lettini 97 basi per ombrelloni 11 ombrelloni 1 passerella in legno e metallo 7 corrimano in metallo

Torre del Greco – Località La Scala e Via Litoranea: Sgomberata un’area demaniale marittima di 36 mq , precedentemente occupata abusivamente.

, precedentemente occupata abusivamente. Sequestrati: Capannone di circa 200 mq utilizzato per l’occupazione illegale. 107 sedie 10 tavolini 16 lettini 35 ombrelloni .



Dettagli delle occupazioni abusive

Le strutture sequestrate erano utilizzate in maniera illegale per attività balneari e commerciali lungo la costa. Le occupazioni degli arenili e delle acque sono avvenute senza le necessarie autorizzazioni, danneggiando il paesaggio e creando rischi per la sicurezza e l'ambiente marino. Il sequestro dei beni serve a interrompere queste attività illecite, tutelando così le risorse naturali e le aree pubbliche.

Proseguimento dell’attività

Le operazioni non sono concluse. Gli interventi sono tuttora in corso, con il coinvolgimento di tutti gli enti preposti per monitorare e garantire la corretta fruizione del demanio marittimo. I controlli saranno intensificati per monitorare eventuali nuove violazioni e per garantire che le acque marine rimangano pulite e libere da inquinamenti causati da scarichi illegali.

Obiettivo finale

L’operazione fa parte di una strategia più ampia di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali del litorale vesuviano, con un focus particolare sulla tutela della qualità delle acque, fondamentale per la salute dell’ecosistema marino e per le attività turistiche che dipendono da un ambiente marino sano e sostenibile.

Questo intervento segna un passo importante nella protezione dell’ambiente marino e della qualità delle acque lungo il litorale vesuviano, promuovendo una fruizione legale e rispettosa del nostro patrimonio naturale.