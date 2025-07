A cura della Redazione

Un vasto incendio ha scosso la zona tra Pompei e Castellammare di Stabia, causando non pochi disagi per la circolazione. Le fiamme, che hanno interessato un deposito di auto situato nelle vicinanze dell'uscita autostradale di Castellammare, hanno generato una densa colonna di fumo visibile anche da diversi comuni limitrofi. Il traffico, già congestionato, è andato in tilt e la circolazione ferroviaria è stata bloccata a causa della vicinanza del rogo ai binari.

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto, avviando le operazioni di spegnimento e mettendo in sicurezza l'area. Non sono mancate le forze dell'ordine: vigili urbani e polizia di Stato sono arrivati per gestire la situazione e cercare di limitare i disagi per i cittadini.

A causa del fumo denso e della pericolosità della situazione, è stato deciso di fermare momentaneamente il traffico sul raccordo autostradale in direzione Castellammare. La situazione sta causando rallentamenti e deviazioni per chi si sposta verso la città stabiese.

L'incendio e le sue conseguenze, con l'alta colonna di fumo che ha destato preoccupazione in tutta l'area.