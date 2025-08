A cura della Redazione

Un drammatico incidente stradale ha scosso nella serata di ieri Torre del Greco. Un uomo di 40 anni ha perso la vita, mentre un ragazzo di 15 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a uno scontro frontale tra due scooter. Il tragico impatto è avvenuto lungo via Nazionale, in zona Santa Maria La Bruna, tratto trafficato che collega la città con Torre Annunziata.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare ufficialmente, i due mezzi si sarebbero scontrati per cause al momento sconosciute. L’urto è stato violentissimo e i conducenti sono stati sbalzati sull’asfalto.

Per Mirko Acunzo, 40 anni, originario di Torre del Greco ma residente a Scafati, non c’è stato nulla da fare: l’uomo sarebbe deceduto sul colpo. Il 15enne, invece, è stato soccorso in condizioni critiche e trasferito d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Determinanti per chiarire l’esatta dinamica dello scontro potrebbero essere le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

La comunità è sotto shock per l’accaduto.

Il cordoglio del sindaco di Safati Pasquale Aliberti

«Questa mattina, mi sveglio e apprendo una tragica notizia… Mirko lo conoscevo solo di vista… Non ce l’ha fatta è morto in uno scontro con lo scooter a Torre del Greco… Aveva solo quarant’anni… contro uno scooter di un ragazzo di 15 anni che è in prognosi riservata… Abitava a Scafati… Era un nostro concittadino… uno Scafatese… mi ha chiamato la mamma di Mirko che nonostante il dolore mi ha detto: “Sindaco possiamo capire le condizioni in cui si trova il ragazzo di 15 anni che ha fatto l’incidente con mio figlio”?… Che grande umanità… la mia vicinanza alla famiglia, ed in particolare ai tre figli ed alla compagna anche a nome della nostra comunità.. vi siamo vicini nel dolore grande che può essere superato soltanto dalla fede… da una grande fede».