All’ospedale Maresca di Torre del Greco una giovane donna di 25 anni è arrivata con ferite da taglio al gluteo e alla coscia sinistra. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Tenenza di Ercolano , la 25enne sarebbe stata aggredita con un coltello da cucina al culmine di una lite con una conoscente.

I militari, intervenuti immediatamente dopo la segnalazione, hanno avviato le indagini e identificato la presunta aggressora: si tratta di una 24enne del posto, denunciata a piede libero per possesso ingiustificato di arma da taglio e lesioni personali aggravate.

La vittima, attualmente in osservazione all’interno del presidio ospedaliero, non sarebbe in pericolo di vita. La prognosi non è ancora stata resa nota, ma le sue condizioni sono considerate stabili.

I carabinieri stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e verificando eventuali precedenti tra le due ragazze.