Dopo mesi di latitanza, è stato rintracciato e arrestato il 45enne Michele Ciaravolo, 45 anni, attuale reggente del clan Ascione-Papale, attivo sul territorio di Ercolano. Il blitz è avvenuto nella giornata odierna grazie a una complessa operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia.

Ad eseguire l’arresto sono stati i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano.

Ciaravolo era irreperibile dal dicembre 2023. Su di lui pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 4 dicembre 2023 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, a seguito di una condanna definitiva a 7 anni, 1 mese e 5 giorni di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Dopo l’arresto, il 45enne è stato tradotto presso il carcere, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

L’operazione rappresenta un duro colpo per la criminalità organizzata locale e rientra in un più ampio piano di contrasto ai sodalizi camorristici operanti nell’area vesuviana.