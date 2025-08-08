A cura della Redazione

Due attentati in pochi giorni contro i terreni confiscati alla camorra e gestiti dalla Cooperativa Sociale Eureka: un incendio ha distrutto parte del vigneto di Casal di Principe, mentre a Santa Maria la Fossa sono stati danneggiati olivi e piante di susine.

La cooperativa, simbolo di rinascita e inclusione, offre lavoro a persone con disabilità e produce eccellenze come l’Asprinio, servito persino alla regina Elisabetta.

L’ex sindaco Renato Natale ha chiesto l’intervento del prefetto e la convocazione di un comitato per l’ordine pubblico. Solidarietà immediata da esponenti del PD e annuncio di una visita da parte di Lucia Annunziata, Antonio Decaro e Pina Picierno per sostenere lavoratori e volontari impegnati nella valorizzazione dei beni confiscati al clan dei Casalesi.