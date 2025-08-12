A cura della Redazione

I carabinieri della Tenenza di Cercola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio V.M., 24 anni, di Casalnuovo di Napoli e già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane è stato fermato in via Don Minzoni a bordo di un’auto condotta da un 43enne di origine dominicana. La perquisizione ha portato al rinvenimento di 12 dosi di cocaina e 150 euro in contanti.

Nelle tasche del giovanei militari hanno trovato anche un biglietto da visita di un albergo di via Ripuaria, a Varcaturo, dove il 24enne soggiornava da alcuni giorni.

Scattato il controllo alla stanza 247, i carabinieri hanno sequestrato 200 grammi di cocaina già confezionata e vario materiale per il confezionamento, nascosti in uno zaino dentro l’armadio.

Una successiva perquisizione nella casa dell’arrestato ha permesso di trovare altre 4 dosi della stessa sostanza in uno sgabuzzino.

Il 43enne che si trovava con Miniero è stato denunciato per violazione del testo unico sull’immigrazione, in quanto irregolare sul territorio italiano.

Il 24enne è stato trasferito in carcere, in attesa di giudizio.