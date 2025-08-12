A cura della Redazione

Nel corso del mese di luglio, la Polizia di Stato di Napoli, attraverso il Distaccamento Polizia Stradale di Nola, ha condotto un’operazione mirata al contrasto dei reati legati alla ricettazione di veicoli e all’utilizzo illecito di autovetture a noleggio.

I controlli, effettuati presso diverse attività commerciali di compravendita e noleggio auto nel comune di Nola, hanno portato alla denuncia di due titolari, un 50enne e un 30enne, entrambi responsabili di società operanti nel settore. I due sono accusati di aver violato le prescrizioni sui contratti di noleggio previste per la prevenzione di gravi reati, dal terrorismo alla criminalità organizzata. Per loro sono scattate anche sanzioni amministrative per circa 8.000 euro per esercizio abusivo di attività commerciale.

L’operazione è proseguita anche nei comuni limitrofi: ad Afragola, gli agenti hanno denunciato un 23enne, titolare di una società con la stessa tipologia di attività, per analoghe violazioni.

Secondo quanto riferito dalla Polizia Stradale, l’attività rientra in un più ampio piano di contrasto al traffico illecito di veicoli contraffatti e all’uso improprio di auto prese a noleggio, spesso impiegate per commettere reati predatori ai danni di cittadini e attività commerciali.