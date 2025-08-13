A cura della Redazione

Controlli serrati dei Carabinieri nell’area sud di Napoli per garantire la sicurezza alimentare e tutelare la salute dei consumatori. Nel mirino, questa volta, i venditori ambulanti abusivi.

Gli uomini della stazione di Boscoreale hanno setacciato strade, incroci e marciapiedi, individuando cinque persone – tutte già note alle forze dell’ordine – impegnate a trasportare, con furgoni e auto private, ceste e barili pieni di frutti di mare, mitili e molluschi.

La merce, 113 chili in totale, era in pessime condizioni igienico-sanitarie e priva di qualsiasi autorizzazione alla vendita. Era destinata a finire sulle tavole dei cittadini nei giorni di festa, con un concreto rischio per la salute pubblica.

Gli alimenti sono stati sequestrati e distrutti. I cinque venditori abusivi sono stati denunciati a piede libero.