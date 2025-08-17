A cura della Redazione

Tentato furto nella storica Villa Ruggiero di via Doglie ad Ercolano, bene monumentale tutelato dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane. Un 40enne, Liberato Abbate, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi da un cantiere con materiale edile appena rubato.

A bloccarlo non è stata una pattuglia in servizio, ma due carabinieri liberi dal servizio che, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno fermato in strada. Nello zaino l’uomo aveva arnesi da scasso e attrezzature trafugate dal cantiere di ristrutturazione della villa. La refurtiva è stata immediatamente restituita alla ditta incaricata dei lavori.

L’arrestato è stato trasferito al carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

Nella stessa serata i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno intensificato i controlli sul territorio. Denunciato un 21enne per guida senza patente, segnalati tre giovani per uso di stupefacenti. Nel corso delle verifiche è stata controllata anche una paninoteca ambulante: riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e assenza di tracciabilità degli alimenti. Sequestrati 83 chili di prodotti.