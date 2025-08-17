Tentato furto nella storica Villa Ruggiero di via Doglie ad Ercolano, bene monumentale tutelato dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane. Un 40enne, Liberato Abbate, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso mentre cercava di allontanarsi da un cantiere con materiale edile appena rubato.
A bloccarlo non è stata una pattuglia in servizio, ma due carabinieri liberi dal servizio che, insospettiti dal suo atteggiamento, lo hanno fermato in strada. Nello zaino l’uomo aveva arnesi da scasso e attrezzature trafugate dal cantiere di ristrutturazione della villa. La refurtiva è stata immediatamente restituita alla ditta incaricata dei lavori.
L’arrestato è stato trasferito al carcere di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.
Nella stessa serata i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno intensificato i controlli sul territorio. Denunciato un 21enne per guida senza patente, segnalati tre giovani per uso di stupefacenti. Nel corso delle verifiche è stata controllata anche una paninoteca ambulante: riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e assenza di tracciabilità degli alimenti. Sequestrati 83 chili di prodotti.